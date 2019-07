O vereador 1° Secretário e Líder da Prefeita na Câmara de Vereadores, Edu Queiroz, representando a Câmara Municipal.

Participou na sexta-feira,26, no Fórum Dr Evaldo Abreu de Oliveira da palestra sobre a formação da Rede de Proteção às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar em tratativas da Programação da XIV Semana da Justiça pela Paz em casa. Ministrada pela Desembargadora, Dra. Eva Evangelista, decana do Tribunal de Justiça do Acre(TJAC).

E Coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Onde vem mostrando que atualmente, há mais de 10 mil processos de violência doméstica em andamento no Acre, demonstrando que esse tema precisa ser debatido e combatido.

No evento, contou com a presença ilustre da prefeita Fernanda Hassem, onde compartilhou de experiências que sofreu, além de representantes do Ministério Público, do Promotor de Justiça Ocimar Júnior, Juiz de Direito Gustavo Sirena, da representante da OAB, Doutora Carol Gask, além de servidores da Comarca Jurídica de Brasileia e convidados.

Por Fernando Oliveira Ascom

