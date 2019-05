Sobre a presidência do Vereador José Antônio a Câmara de vereadores em Epitaciolândia realizou a Décima Quinta Sessão Ordinária da Sétima Legislatura.

O Excelentíssimo Sr. prefeito Tião Flores se fez presente na sessão ordinária a pedido dos vereadores, onde foram feitas algumas perguntas para o mesmo a respeito da melhoria do Município. ” Dos 22 Municípios do Estado do Acre apenas 6 estão adimplentes, então essa dificuldade que temos hoje são de dívidas passadas não de nossa gestão. Mais já estamos buscando solucionar e dentro de pouco dias estaremos solucionando esse problema da inadimplência”.

O Vereador Diojino Guimarães: Iniciou falando que foi contemplado nas respostas do prefeito. Disse que não é só Epitaciolândia que se encontra nessa situação, e que todos querem o melhor para o Município.

O Vereador Manoel Messias: Iniciou dizendo que precisam cuidar do Município, todos os vereadores tem cobrado pelos ramais e estão vendo mudanças, também cobrou as ruas intrafegáveis do Município para o secretário de Obras Raimundão que se fez presente na sessão.

O Vereador Rubenslei Rodrigues: Iniciou falando que discutem os interesses do município os quais a população tem cobrado. disse que a sociedade os elegeu para fazer ajudar a população fazendo as cobranças.

O Vereador Altemir Castelo: Iniciou falando da sua felicidade com a presença do prefeito e foi contemplado pelos vereadores Rubens e messias pelas perguntas feitas. Disse se sentir esperançoso com as mudanças do Município nesse verão. Acredita muito na gestão do prefeito Tião Flores. Parabenizou o Secretário Raimundão pelo trabalho que tem sido feito.

As sessões acontecem todas ás terças-feiras á partir das 8 horas da manhã. Assessoria-CME

