Na manhã desta quinta, 10, o presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Antônio Morais (PT), recebeu a deputada federal Marfisa Galvão (PSD).

O objetivo do encontro foi uma visita de cortesia da deputada ao parlamento municipal, onde ela foi ouvir algumas propostas de trabalho do presidente para conduzir a Casa do Povo da capital.

“Estamos fazendo essa conversa com nossos parlamentares municipais para buscar ajuda em seus projetos. Conversando com o presidente, estarei retornando a Brasília na próxima semana e vou dialogar com a bancada federal para tentarmos garantir recursos para a Câmara de Rio Branco”, disse Marfisa.

Para o presidente a possibilidade de agregar apoio, quem ganhará será a população.

“Essa aproximação dos nossos federais com demais poderes legislativos é algo muito bom. Se a deputada conseguir nesse espaço de tempo garantir recursos para essa casa, quem ganha é a população, pois estamos com foco na estruturação da sede própria, onde sairemos com uma economia de quase R$2.400 milhões por legislatura”, enfatizou Antônio.

Victor Augusto

