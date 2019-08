O Vereador Presidente, Rogério Pontes (MDB), recebeu a Presidenta do Poder Legislativo Municipal de Assis Brasil, Cláudia Gonçalves (PSD). Na quarta-feira, 28, no gabinete da Câmara Municipal de Brasileia

Na pauta, temas em comum nas Câmaras Municipais de Assis Brasil e Brasileia, entre eles, os Limites Territoriais do Alto Acre, que aguarda sua nova revisão pela Assembleia Legislativa do Estado-ALEAC.

Os Presidentes das Câmaras de Assis Brasil e Brasileia, Rogério Pontes e Cláudia Gonçalves, conversam ainda, sobre as normativas do Tribunal de Contas do Estado-TCE, para a Celebração do Termo de Cooperação Técnica Operacional entre as prefeituras de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil. Que foram prejudicadas com a divisão dos limites territoriais feito pelos deputados estaduais em 2006. E que agora as Câmaras Municipais dos quatros municípios pedem nova revisão justa de limites territoriais entre eles. Respeitando a vontade dos moradores, desses lugares, bem como a tradição e os costumes da região.

