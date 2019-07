Governador falou sobre melhora na economia com a aprovação da reforma

Durante a coletiva de imprensa de lançamento da ExpoAcre, nesta segunda-feira (15), o governador do estado, Gladson Cameli, afirmou que estados e municípios entrarão no reforma da previdência. “O presidente do Congresso Nacional me ligou na sexta-feira (12) e disse pra eu ficar tranquilo porque ele garantiu que os estados e municípios serão incluídos na reforma da previdência”, contou.

O governador disse ainda que com essa garantia acredita que a partir desse mês a economia volta a crescer, “acredito que a economia vai dar uma respirada. Com o pagamento da parcela do 13º passado, a antecipação de 50% do 13º desse ano e mais a folha de julho, pra que a gente possa entrar a Expoacre com o bolso cheio pra fazer bons negócios”, concluiu.