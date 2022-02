Cameli altera grupo de trabalho que faz auditoria no programa Ruas do Povo

O governador Gladson Cameli alterou nesta quinta-feira (10), por decreto, a composição do grupo de trabalho interinstitucional que realiza auditoria técnica no programa Ruas do Povo, no âmbito do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa). O grupo foi criado em dezembro de 2020.

Foram investidos cerca de R$ 1 bilhão no programa, alvo de denúncias por suposto uso de materiais indevidos e contratos assinados e não executados na gestão do governo de Tião Viana.

Além da Controladoria Geral do Estado (CGE), Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), passam a compor o grupo a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre(Funtac),Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

A auditoria foi uma solicitação da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público, Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Estado do Acre.

Na época, a promotora de Justiça Mirna Mendonza afirmou que o Ministério Público do Acre atua no processo de apuração das responsabilidades no programa. Segundo ela, a população não usufrui do que foi gasto, pois os esgotos não funcionam.

“Nós vamos responsabilizar todos os que têm relação com os pagamentos realizados por serviços que não foram feitos, ou feitos com baixa qualidade”, disse Mirna Mendonza na época. Os trabalhos deveriam ter sido concluídos em 180 dias, prorrogáveis por mais de 180, o que indica que o prazo se esgotou em dezembro de 2021.

