O governador Gladson Cameli (Progressistas), marcou presença na abertura do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul. Na solenidade, o gestor anunciou o pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores públicos, para o dia 11 de dezembro.

Cameli destacou à imprensa local, que no início de sua gestão, muitos apostaram que iria haver atrasos em salários. “Disseram que eu ia atrasar salário, mas eu já tenho tudo certo para o final do ano”, declarou.

Segundo a assessoria do governo, Gladson deixou claro que, em 2020, haverá a realização de concurso público para todas áreas. Cogita-se, a abertura do edital para o Tribunal de Justiça do Acre e o concurso do Corpo de Bombeiros.

