Cameli autoriza convocação de bombeiros da reserva para compor corpo voluntário da corporação

O Governador Gladson Cameli (PP), publicou nesta sexta-feira (4), um decreto que autoriza a convocação de Bombeiros Miliares da Reserva remunerada, para compor o Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada da corporação.

Segundo publicação do Diário Oficial do Acre, a convocação é temporária e em caráter excepcional, reforçando o quadro de pessoal técnico-especializado na realização de atividades militares nas seguintes atividades:

I – guarda patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;

II – atendimento, despacho, controle de vídeo monitoramento de ocorrência e atividades administrativas nos Centros do Operações;

III – atividades de bombeiros de aeródromos;

IV – atividade de instrutores, monitores e composição do corpo docente dos Centros de Ensino da Corporação;

V – atividades de natureza administrativa, técnicas, burocráticas, nas funções de execução do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;

VI – atividades administrativas na Defesa Civil;

VII – atendimentos na Diretoria de Saúde;

VIII – em serviços de natureza administrativa e operacional em outros órgãos e em outras entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, nos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado, no Ministério Público de Acre (MPAC), no Tribunal de Contas do Estado de Acre (TCE/AC), na Defensoria Pública do Estado de Acre (DPE/AC) ou nos Poderes dos Municípios do Estado do Acre;

IX – atividades nos colégios militares e cívico militares.

Serão convocados o máximo de 20% do efetivo existente e eles ficam vedados de exercer qualquer outra atividade, e de exercer também as funções de Comandante-Geral, Subcomandante-Geral, Chefe do Estado-Maior Geral e Comando de Batalhões.

