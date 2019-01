Câmeras registram momento em que bandidos atiram contra morador do bairro Canaã

Um dos residentes, que não quis se identificar, disse que, inicialmente, a movimentação parecia pessoas soltando fogos

Na madrugada deste domingo (26), moradores da Rua Arnaldo Aleixo, no bairro Canaã, foram surpreendidos com barulhos de tiros no local.

Um dos residentes, que não quis se identificar, disse à reportagem do ContilNet que, inicialmente, a movimentação parecia pessoas soltando fogos.

No dia seguinte, vizinhos com câmeras de segurança, consultaram as imagens do momento e descobriram que se tratava de uma perseguição entre criminosos.

No vídeo, um homem de camisa branca tenta fugir de cinco suspeitos, dos quais dois aparecem armados. Na correria, os que estão tentando atingir o rapaz, efetuam dois disparos com arma de fogo em sua direção. Em seguida, mais três envolvidos tentam acompanham os primeiros.

Confira o vídeo: