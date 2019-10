Caminhão tombou sozinho e não colidiu com nenhum outro veículo e o motorista não tem ferimentos graves.

Por Alcinete Gadelha, G1 AC

Um caminhão carregado com óleo diesel tombou no km 115 da BR-364, na rotatória do Santa Cecília, em Rio Branco. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (7) e a via ficou parcialmente interditada.