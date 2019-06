Centenas de motoristas de carretas de placas boliviana, interditaram a Avenida Internacional no lado boliviano na tarde desta terça-feira, dia 11, que tem acesso pela cidade de Epitaciolândia à Cobija. Carretas pesadas que diariamente passam pelo Acre, bloquearam a passagem após o posto de fiscalização.

Ainda não se sabe o motivo real do bloqueio até o momento. Um dos motivos, pode ser a burocracia existente no posto de controle, o que faz com que muitas fiquem estacionadas por dias no lado brasileiro até serem liberadas.

Para ter acesso com veículos menores, os motoristas devem procurar a ponte Wilson Pinheiro pela cidade de Brasiléia. A duração do protesto e o motivo ainda não foi divulgada até o momento.

Mais informações a qualquer momento.

