Caminhoneiros realizam protesto a fronteira bloqueando avenida de acesso à Bolívia

Durante algumas horas, caminhoneiros de várias nacionalidades, inclusive brasileiros, realizaram um protesto pelas principais ruas da cidade de Epitaciolândia, até a avenida que dá acesso ao lado boliviano, onde está localizado a sede da Receita e Vigilância Sanitária Federal, juntamente com Ministério da Agricultura.

O ato foi em protesto à demora que vem acontecendo por parte dos órgãos, principalmente Receita Federal que está em greve parcial. Assim, vem afetando o atendimento fazendo com que com caminhoneiros fiquem por dias a espera de atendimento e liberação.

Foram cerca de 50 veículos ao menos de grande porte, que bloquearam as principais ruas da cidade até a tranca. Reclamam que o órgão exige que estejam no pátio, que não existe, para que sejam fiscalizados e liberados em seguida. Muitos tem que ficar por dias ao lado do estádio de futebol a espera, ou ao lado da BR 317.

Segundo um dos motoristas, reclamou que estaria na fronteira por quase duas semanas a espera de ser atendido e liberado, pede que as autoridades federais vejam com mais atenção, essa questão. “Não temos espaço e condições de ficar aqui na frente da Receita Federal. Se deixarmos os caminhões, são roubados além de correr risco de vida”, desabafou.

O protesto que levou transtornos para quem precisou passar para ambos os lados e moradores de bairros locais, demorou por algumas horas e após, o transito foi normalizado.



