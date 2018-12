A Prefeitura de Brasileia, por meio da sua gestora Fernanda Hassem, realizou na segunda-feira (10), o encerramento da programação dos 16 Dias de Ativismo com o tema: Brasileia pelo fim da violência contra as mulheres e pelo empoderamento feminino.

O evento foi realizado no Centro de Educação Permanente (CEDUP), onde foram ministrados cursos de auto maquiagem, customização, desfile de modas e exposição de produtos das empresarias, empreendedoras, locais.

A Prefeita Fernanda Hassem que ministrou uma palestra com o tema: Mulheres no poder, aproveitou a ocasião para parabenizar a todos que estiveram empenhados neste ato tão importante de conscientização e combate à violência contra as mulheres. “Eu, enquanto Prefeita e mulher não poderiam ficar de fora, dentre tantos desafios que tenho na vida um deles é poder dar a voz e a vez para aqueles que não têm. Não basta apenas a prefeitura de Brasileia acreditar, nós temos que ter o apoio das pessoas para que possamos levar essa causa adiante e acabar de vez com a violência diária contra as mulheres”, destacou Fernanda Hassem.

De acordo com a advogada Carol Gask, a avaliação é positiva e os objetivos foram alcançados com sucesso. “Participar dessa campanha foi um misto de sensações e sentimentos, o trabalho de formiguinha que realizamos conseguimos envolver nas discussões pessoas de todas as faixas etárias, desde jovens até idosos, que resultou em muitos depoimentos, desabafos e denuncias que já protocolamos de forma legal nos tramites jurídico”, falou Carol.

O evento foi realizado por mulheres que participaram voluntariamente da campanha: Carol Gask, Charlene Salvatierra, Aline Silveira, Alda Radine, Jaqueline Pinheiro, Antônia Soares, Greicy Kelly, Sofia Brunetta, Tarcília, Jane Vasconcelos, Suly Guimarães e Ana Maria, além do apoio fundamental no evento: Equipe das Secretarias de Assistência Social, Gabinete e CAPS.





Raylanderson Frota – SECOM

