A prefeitura de Brasiléia vem realizando a campanha antirrábica com vacinação de animais domésticos além dos gatos e cachorros da rua, a equipe da Vigilância Sanitária do município, iniciou a campanha no dia 19 de agosto e encerra na próxima sexta-feira, 18 de outubro, esta semana os profissionais estão realizando vacinação no bairro centro de Brasiléia.

Foram vacinados mais de 2.500 animais em todos os bairros da cidade,

Objetivo é estabelecer uma barreira imunológica capaz de interromper a transmissão do vírus da raiva na população canina e felina.

A raiva é uma doença que atinge os animais e que pode ser transmitida ao ser humano, a transmissão da doença se dá pela saliva do animal contaminado pelo vírus da raiva, através de lesão da pele, além da imunização, outras dicas de prevenção da doença são: evitar deixar o animal solto nas ruas; ao passear com seu bicho de estimação leve-o sempre na coleira.

