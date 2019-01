O já tradicional Torneio de São Sebastião contou neste ano com a participação de 16 equipes masculina e 02 equipes feminina, esse ano mais uma vez o torneio foi realizado pela Paróquia de São Sebastião com apoio da prefeitura.

A Prefeitura entrou com a logística e preparação do estádio, e a Paróquia ficou responsável pela organização e a premiação em dinheiro. Segundo o Coordenador de Eventos da Paróquia João Carlos Passos, essa parceria é de fundamental importância para a realização do evento que já se tornou tradição em nosso município.

Segundo a Secretária de Esportes e Cultura Maria do Carmo, o torneio de São Sebastião é um evento esportivo que marca o inicio do ano para esporte, e sempre um prazer poder proporcionar oportunidades para que nossos desportistas possam praticar e se divertir com o futebol, a Secretária agradeceu ainda a sua equipe que se doou para a realização do torneio, sendo Manin Ferrari Dir. de Esportes, Nina, Sarah e Djair corpo técnico.

No Ato da entrega da premiação o Prefeito Tião Flores agradeceu a todos que participaram do evento enfatizando a importância da pratica esportiva. “Estamos felizes em poder realizar junto com a Paróquia de Epitaciolandia mais um torneio de São Sebastião, e mais felizes ainda, pois tudo correu bem, aqui não existem perdedores e sim praticantes do bom esporte.” Frisou Flores parabenizando a todos.

A equipe do Praia Clube levou o troféu de campeão e a Casa das Alianças ficou com posto de vice-campeão e no Feminino a Equipe do Bola ficou com taça de campeã.

1 de 16

Comentários