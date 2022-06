Campeonato Aberto de Handebol tem 11 times inscritos; 1ª rodada nesta quarta-feira

Competição será disputada nas categorias Adulto e Master até o dia 23 de julho. Abertura tem três jogos no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco

O Campeonato Aberto de Handebol Cidade de Rio Branco começa nesta quarta-feira (15), com três jogos no ginásio Álvaro Dantas, na capital acreana. (Veja tabela completa no fim do texto) Com 11 times inscritos, a competição será disputada nas categorias Adulto e Master.