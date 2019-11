Os 10 times divididos em dois grupos, ambos com cinco equipes. No primeiro turno, as equipes do grupo A enfrentam as do grupo B. Os dois melhores de cada chave fazem as semifinais e final. No returno, os times jogam dentro dos próprios grupos, mas com uma diferença: os dois clubes com as piores campanhas no primeiro turno serão desclassificados, restando oito times na disputa.