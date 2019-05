A agenda do final de semanal está cheia de futebol na capita do Acre. Neste final de semana, três times do estado entram em campo por duas competições nacionais.

No sábado(4), na Arena da Floresta, o Galvez recebe o Real Ariquemes(RO), na estréia das duas equipes na série D. A partida começa as 17 horas(horário local).

No domingo, é a vez do Atlético Acreano encarar o Ypiranga (RS), pela série D. O jogo acontece as 17 hs no estádio Florestão.

No mesmo dia, porém bem longe de casa, o Rio Branco FC também estréia no brasileirão. O Mais Querido joga em Vilhena, no estádio Portal do Amazônia, contra o Barcelona. A partida começa as 16 hs, com transmissão das rádios Eco Acre e Aldeia FM.

Jairo Barbosa

Comentários