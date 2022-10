Campeonato da Imprensa 2022 terá início no próximo domingo, 16

Sinjac

Esse será o 20⁰ torneio do Sinjac, após dois anos sem competição em decorrência da covid-19.

Terá início no próximo domingo, 16, o Campeonato da Imprensa 2022, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre ( Sinjac). O torneio, com seis equipes, será realizado no campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco.

Na primeira rodada da competição, às 8h, a TV Gazeta enfrenta o Sistema Público de Comunicação. Depois, ocorre o confronto entre o time do site Acrenews e Rede Amazônica, às 9h. A última disputa do dia será entre a equipe da Assessoria de Comunicação da Prefeitura e o Jornal Opinião, às 10h.

” O campeonato é um momento de confraternização dos amigos da imprensa. No torneio início vamos oferecer um café da manhã, às 7h, para os jornalistas, e, às 8h a bola começa a rolar. Agradecemos a Federação das Indústrias que irá doar os troféus e as medalhas, e a AABB, que sempre foi a nossa parceira”, frisou Luiz Cordeiro, presidente do Sinjac.

A competição termina no dia 13 de novembro, com a rodada suspensa no dia 30 deste mês, quando ocorre a votação do 2° turno para a escolha do presidente da República. No último

Campeonato da Imprensa, a equipe da TV Acre se sagrou campeã.

