Futsal Brasileense surpreende comissão organizadora, dirigentes e atletas; casa cheia as terça, quinta e aos sábados

Primeira divisão arrasta multidões, ginásio municipal está pequeno para os amantes do esporte da fronteira, já o feminino deste ano, vem dando show à parte.

Da redação: Marcus José

O Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa (Brasiléia/Acre), vêm mantendo lotação máxima às terças, quinta e aos sábados sempre a partir das 19h, desde a abertura do campeonato municipal de futsal 2019, onde aconteceu no último sábado de maio (25), a competição vem 60 equipes, mais de 900 atletas nas categorias sub 11, sub 14, sub 17, feminino, máster, 2 divisão e 1 divisão, a participação feminino deste ano, vem dando um show à parte, primeira divisão arrasta multidões, ginásio municipal está pequeno para os amantes do esporte da fronteira.

O esporte é importante para o desenvolvimento educacional. Para a prefeita Fernanda Hassem, a demonstração de uma gestão que acredita no esporte, no potencial das crianças, dos jovens e adultos na junção da educação e da prática esportiva para fortalecer a aprendizagem, qualquer mudança para ser verdadeira tem que mudar a educação com esporte. A mesma anunciou, ainda, que nos próximos messes vai iniciar uma reforma no ginásio do município para fortalecer o espaço para prática esportiva.

Com apoio da Prefeitura de Brasiléia, a gerência de esporte nos próximos 90 dias, co-administrará a maior competição esportiva do alto acre, os números da competição vêm superando as expectativas da comissão organizadora, dirigentes e atletas.

A Prefeitura Municipal de Brasiléia é protagonista direta nessa atividade que já consta no Calendário Esportivo Municipal. Fernanda destacou a importância social da iniciativa esportiva. “O esporte é um instrumento de prevenção. Por meio do esporte temos a oportunidade de livrar jovens das ruas, tudo ao redor dos jovens de hoje oferece conexão 24 horas por dia, por não a educação e o esporte . Estão de parabéns a coordenação e todos que incentivam e apoiam a participação de jovens e adultos nessa competição”.

Oaltoacre.com/Radio 90.3

Desde a abertura do campeonato os amantes do esporte em Brasileia estão podendo acompanhar ao vivo a transmissão do Campeonato Brasileense de Futsal 2019. Os principais jogos estão sendo transmitidos pela Rádio Aldeia FM 90,3, a partir das 19h.

Há mais de 14 anos o jornal oaltoacre.com cobre as competições esportivas na regional, em Brasiléia não e diferente, todos os campeonatos passaram pelas páginas do diário online com sede em Brasileia, para o rádio, este é o terceiro ano que a Rádio Aldeia FM 90,3 transmite o campeonato Brasileense de Futsal.

Para a secretária de Comunicação do Estado, a parceria fortalecer ainda mais o trabalho já realizado pelo jornal online oaltoacre.com/Rádio Aldeia no município, para o coordenador da Rádio em Brasileia, Chiquinho Chaves, a ideia é aproximar cada vez mais a rádio das pessoas da fronteira.

Comentários