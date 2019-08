As 10 candidatas ao título de Garota Country 2019 realizaram na tarde desta sexta-feira 23, uma blitz para divulgar o IX Circuito Country e a III Feira de Agronegócios de Epitaciolândia 2019.

As Candidatas colaram adesivos nos carros e motos e por algumas horas chamaram a atenção de quem trafegava no local.

As 10 meninas foram escolhidas em uma Seletiva realizada no último dia 09, e todos os dias estão ensaiando com os Coreógrafos Sergio Mesquita e Ricardo Maffi.

Segundo a Secretária de Esportes Cultura e Lazer Maria do Carmo (Maruca) as meninas se apresentam na noite de sexta dia 30, desfilaram em carro de destaque na Cavalgada dia 31 e na noite do mesmo dia será a escolha da Garota Country 2019, Rainha do Rodeio e Mis Simpatia.

