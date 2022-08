Candidato a governador do RN é acreano

Pelo Rio Grande do Norte, tem acreano disputando o Governo. De acordo com o Valor, o candidato do Podemos naquela localidade é o capitão Styvenson. “Natural de Rio Branco, no Acre, ele tem 45 anos, é formado em Direito e é policial militar. Em 2018, disputou pela primeira vez uma eleição e se elegeu senador”, diz um trecho da publicação.

A vice é Francisca Henrique, também do Podemos. A dupla aparece, em média, com uma bagatela de 15% nas intenções de voto, variando para mais ou para menos em pesquisas locais. Estão em segundo lugar na disputa, atrás apenas da favorita Fátima Bezerra (PT), que pontuou 46% de acordo com a Ipec.

O terceiro tem 9% nesta mesma pesquisa. Será que teremos um acreano no segundo turno pelo governo do RN?