Candidatos a estadual e federal movimentam mais de R$ 2 milhões em campanhas eleitorais

Por Marcos Venicios

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou nesta terça-feira, 13, os números das intenções de votos para a disputa do governo do Acre nas eleições de 2022. De acordo com a pesquisa estimulada, o atual governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (PP) aparece na liderança com 45%, seguido pelo candidato petista Jorge Viana, com 21%. Na terceira posição surge Mara Rocha (MDB) com 9% e Márcio Bittar (UB) e Sérgio Petecão (PSD), com 6%, cada um. Os professores David Hall (AGIR) e Nilson Euclides (PSOL) não pontuaram. 5% marcaram nulo ou branco e não sabem ou não responderam registrou 8%.

No cenário de votos válidos, onde são descartados ou votos brancos, nulos e abstenções, Gladson lidera com 52%, seguido por Jorge com 24%, Mara 10% e Petecão e Bittar marcando individualmente 7%. Hall e Nilson não pontuaram.

Já na aferição espontânea, Cameli também lidera 36%, seguido por Viana com 13%. Mara registra 6% e Márcio e Petecão registram 2%, cada um. Outros candidatos marcaram 2%. 12% assinalaram nulo e branco e 27% não sabem ou não responderam.

REJEIÇÃO

Sobre o quesito rejeição, a pesquisa mostra que Petecão tem o pior índice com 39%, seguido por Viana com 34%. Márcio aparece com 28%, Gladson tem 22%, Mara 19%, Nilson 19% e Hall com 18%.

SEGUNDO TURNO

Numa eventual disputa de segundo turno, Cameli venceria os principais adversários. Na disputa com Jorge Viana, Gladson ficaria com 62% contra 28% do petista. 4% marcaram nulo e branco e não sabem ou não responderam ficou com 6%. Já disputando com Mara Rocha, Gladson apareceria com 63% contra 25% da emedebista. 4% marcaram nulo e branco e 8% não sabem ou não responderam. Já numa disputa entre Mara Rocha e Jorge Viana, a emedebista levaria vantagem com 44% contra 38% do petista. 7% marcaram branco ou nulo e 11% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1000 pessoas e foi realizada entre os dias 10 a 12 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-09556/2022.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários