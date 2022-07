Candidatos realizam provas para vagas de estágio do MPAC neste domingo

O processo de avaliação e seleção de estagiários está sendo realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do MPAC. Em Rio Branco, as provas serão realizadas nos blocos das engenharias florestal, elétrica e agronômica, e bloco de geografia da Ufac, todos reunidos no mesmo local, a fim de facilitar a alocação dos candidatos nas respectivas salas. Em Cruzeiro do Sul, as provas serão aplicadas no prédio do Projeto Rondon da Ufac.

Nos locais de aplicação das provas serão disponibilizadas equipes técnicas para direcionar os candidatos. As vagas são destinadas aos cursos de Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis/Contabilidade/Economia, Comunicação Social, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Serviço Social, Saúde Coletiva, Psicologia, Rede de Computadores, Sistemas de Informação, Administração e Direito, em Rio Branco. Para Cruzeiro do Sul, há vagas para o curso de Direito.

A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de um salário mínimo acrescido de auxilio transporte. Os candidatos devem estar devidamente matriculados em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e ter disponibilidade de trabalho de 6 horas diárias.

O candidato deverá comparecer ao local da realização da avaliação com pelo menos uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início, munido de Cédula de Identidade original ou outro documento com foto hábil, e caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Não será permitido entrar e/ou permanecer nas salas com armas ou aparelhos eletrônicos e nem consultar qualquer material ou apontamento.

