Cruzeiro do Sul parou neste sábado (08) para acompanhar a passagem da coligação Mudança e Competência encabeçada pelo candidato a governador do Acre, Gladson Cameli, e pelo candidato a senador, Márcio Bittar, bem como candidatos a deputados federais e estaduais. Em carro aberto, eles seguiram por todos os bairros do município.

Durante todo percurso, os moradores ocuparam as ruas acenando em demonstração de carinho aos candidatos. Emocionado, Gladson agradeceu a manifestação e disse que o povo acreano está começando a escrever um novo capítulo da sua história.

“O sentimento das pessoas é de mudança. Todo povo escreve a história da sua vida e esse novo capítulo na história do Acre, que vai levá-lo à vitória, quem vai escrever somos nós: eu e Major Rocha juntos com a nossa gente”, afirmou o candidato a governador.

Gladson tem pedido aos eleitores a oportunidade de continuar trabalhando pelos acreanos. “Todo mundo sabe que com meu trabalho em Brasília eu não decepcionei nosso povo e não tem ninguém que possa falar de mim. Entro nesse novo projeto de desenvolvimento e crescimento para o Acre de cabeça erguida. Isso não é um favor é uma obrigação de um homem público”, ponderou o candidato.

É desta forma que Cameli pretende oferecer ao Acre a proposta de um novo futuro. “Um futuro de avanços com mais agilidade e menos burocracia. Com mais eficiência e menos desperdício. Com mais trabalho de verdade e menos propaganda”, revelou Gladson.

Para finalizar, o candidato a governador falou sobre o que pretende trabalhar em favor da famílias, caso eleito. “Temos propostas que vão ajudar no fortalecimento de políticas públicas necessárias para trazer dignidade e um futuro melhor para as pessoas, em áreas da saúde, educação, esporte, segurança e assistência social”, concluiu.

