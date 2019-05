O vice-governador do Acre, Wherles Rocha (PSDB), exonerou 26 pessoas que ocupavam cargos comissionados no governo do Estado. A portaria com as exonerações foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (2).

De acordo com a publicação do DOE, a maioria dos cargos comissionados demitidos ocupavam funções no Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Acre (IDAF). As nomeações varivam de CEC-1 (R$ 1,6 mil) a CEC-7 (R$ 7,5 mil).

Na mesma edição do DOE, o vice-governador nomeou mais quatro pessoas para ocuparem cargos em comissão.

