Cano faz três e garante virada do Fluminense contra São Paulo no Maracanã

Luciano abriu placar para o Tricolor Paulista, mas argentino deu show com gols em 13 minutos de segundo tempo

Um verdadeiro show do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Germán Cano precisou de apenas 13 minutos para virar a partida na tarde deste sábado (5), no Maracanã, no Rio. Com três gols do argentino, o Fluminense venceu o São Paulo por 3 a 1, pela 36ª rodada do Brasileirão. Luciano havia marcado o primeiro da partida.

Já classificado para a Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras alcançou os 64 pontos, enquanto o xará paulista permaneceu nos 51 pontos, em uma missão complicada rumo ao torneio continental.

Agora, os Cariocas se preparam para enfrentar o Goiás, na próxima quarta-feira (9), no Maracanã, às 19h (de Brasília). Já o São Paulo recebe o Internacional, no estádio do Morumbi, na terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília).

Felipe Alves brilha, Cano manda na trave, mas Luciano é que abre o placar

O primeiro tempo começou bastante truncado, com as duas equipes se estudando bastante, no entanto foi o Fluminense que teve as primeiras grandes chances, no entanto Felipe Alves, assim como nas outras partidas, fez excelentes defesas. A chance mais clara aconteceu com Cano, que mandou uma bola no travessão.

Apesar das oportunidades, o São Paulo não deixou por menos e nas poucas chances que teve soube ser cirúrgico, inclusive abrindo o placar com um golaço de Luciano aos 29’.

Após sofrer o gol, o Tricolor das Laranjeiras soube aproveitar ainda mais as oportunidades, mas novamente Felipe Alves evitou o gol de empate dos donos da casa.

Três gols e virada do Fluminense em 13 minutos

A segunda etapa mal tinha iniciado e Cano já havia deixado tudo igual no placar. Logo no primeiro minuto de partida, o camisa 14 aproveitou o rebote após chute de Alexsander e defesa de Felipe Alves e empatou o jogo para o Fluminense.

Inclusive, as mudanças feitas por Fernando Diniz no intervalo surtiram efeito. Na sequência do empate, Matheus Martins, que entrou no lugar de Yago Felipe, quase ampliou o placar.

Com o São Paulo praticamente rendido, o Fluminense não perdeu tempo para virar o placar. Aos 10’, Cano ampliou o placar, já aos 13’, o camisa 19 marcou seu terceiro gol da partida, o hat-trick do argentino, o 24º gol no campeonato.

Após o triplete, o São Paulo equilibrou um pouco o jogo e se manteve consistente, buscando chegar ao gol adversário, mas sem efetividade.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 3 x 1 São Paulo

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e hora: Sábado (5), às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS).

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS).

Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor (RS).

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

Cartões amarelos: Nino (Fluminense); Rafinha (São Paulo)

Cartão vermelho: Rafinha (São Paulo)

Gols: Luciano aos 29’/1T (São Paulo); Cano aos 1’/2T, 10’/2T, 13’/2T (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Nathan), Manoel e Cristiano (Alexsander); André, Martinelli, Yago Felipe (Matheus Martins), Ganso (Felipe Melo) e Arias; Cano (Michel Araújo). Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi, Léo e Reinaldo (Marcos Guilherme); Pablo Maia, Igor Gomes (Talles), Patrick (Galoppo) e Wellington; Luciano (André Anderson) e Calleri (Nahuel Bustos). Técnico: Rogério Ceni.

