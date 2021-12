Cantor acreano segue avançando na disputa do The Voice Brasil

Por Sandra Assunção

Com a emocionante interpretação de Bohemian Rhapsody, de Fred Mercury, o cantor acreano Gustavo Mathias passou para mais uma fase do programa The Voice Brasil na noite dessa terça-feira, 7.

Em Cruzeiro do Sul, sua terra natal, os colegas do Conservatório de Música, do Grupo Garotos do Sótão e fãs, mais uma vez assistiram a apresentação em um telão montado no Shopping Copacabana.

Gustavo é tenor, ex-aluno de canto e agora professor do Conservatório de Música de Cruzeiro do Sul, também é vocalista do Grupo Garotos do Sótão, formado por professores do Conservatório. A mãe dele, dona Graça Matias, também trabalha no Conservatório.

