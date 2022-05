Cãozinho que ajudou no resgate a sobreviventes de queda de aeronave no Acre é transportado em helicóptero e imagem chama atenção

Um vídeo de um cãozinho sendo transportado no Harpia 04, o helicóptero do Estado, nesta terça-feira (10), após a operação de resgate do último sobrevivente da queda do helicóptero da Secretaria Especial de Saúde Indígena em Cruzeiro do Sul chamou a atenção nas redes sociais.

Conhecido como cão de caça, o cachorro pertence a um mateiro da região que ajudou no trabalho de resgate no local da queda da aeronave. O helicóptero caiu a três quilômetros das margens do rio Croa e a quatro em linha reta da BR-364.

“O dono disse que ele saberia voltar sozinho, pois conhece a mata, mas a gente fez questão de trazê-lo com a gente”, afirmou o coronel Carlos Negreiros, que trabalhou no resgate.

O helicóptero caiu no domingo quando retornava de uma aldeia Ashaninka. Sete pessoas estavam na aeronave, entre elas o piloto dois bebês indígenas com pneumonia, que estavam sendo levados para atendimento em uma unidade de saúde. Todos os ocupantes sobreviveram.