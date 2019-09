Leila Ferreira/SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Secretário Municipal de Saúde Francisco Borges Pacífico, participaram nesta quarta-feira dia, 4, da formação da 2° turma do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde – EpiSUS, 1° turma voltado para área de fronteira.

“Uma capacitação do Ministério da Saúde tão importante veio atender nosso município na área do interior fronteiriço, isso é muito importante, e Brasileia está à disposição para novas parcerias que tragam benefícios a nossa população, a gestão está à disposição para parcerias também com o país vizinho, a Bolívia. Parabenizo a todos que chegaram ao final desta capacitação de epidemiologia e que a responsabilidade é grande para estes profissionais para que possa desenvolver um trabalho de qualidade”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

Estiveram presentes ainda no evento, o Secretário de Saúde de Xapuri Wagner Menezes, Representante de Pando/Bolívia Doutor Jhony Munoz, a instrutora do programa EpiSUS do Ministério da Saúde Nathalie Mendes Estima e equipe da Secretaria de Saúde de Brasiléia e profissionais de Vigilância Sanitária dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Rio Branco, e representantes do pais vizinho Bolívia.

A instrutora do programa EpiSUS do Ministério da Saúde Nathalie Mendes Estima destacou a responsabilidade dos profissionais, “ Vocês agora tem uma grande responsabilidade, estão preparados para atuar em potencial emergência de saúde pública tanto a nível local como em área de fronteira, e a qualquer momento você podem ser chamados para qualquer local que venha a ter uma emergência e possa aplicar o conhecimento adquirido” finalizou.

O Ministério da Saúde sediou a capacitação no município de Brasiléia no intuito de fortalecer os serviços Epidemiológicos em área de fronteira, o treinamento do EpiSUS teve duração de 12 semanas (3 meses), com três momentos de atividades presenciais, intercalados com trabalhos de campo desenvolvidos pelos profissionais, os trabalhos foram voltados à epidemiologia como: avaliação do ciclo de vigilância em unidades, do estado e município, investigação de surtos, análise dos bancos de dados entre outros. Os profissionais a partir de agora ficam habilitados pelos SUS para trabalharem no estado e ser for preciso atuar em qualquer área do Brasil.

Após esta capacitação esperamos que os profissionais tragam respostas as emergências de saúde pública e possam fortalecer a rede estadual, municipal e de todo país.

Comentários