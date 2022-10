Caravana Pré-Enem Legal alcança mais de mil estudantes em Assis Brasil

Pensando em uma melhor comodidade e acolhimento para a população e servidores é que a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) vem realizando uma série de entregas de equipamentos na unidade hospitalar.

O ambulatório passa a contar com um novo mobiliário, com 197 cadeiras para os pacientes e 140 para a equipe que compõe o atendimento. A aquisição ocorreu por meio de recursos próprios e de emenda parlamentar, um montante de R$ 200 mil.

As enfermarias da unidade também foram contempladas com a entrega de 10 bancos, 145 escadas hospitalares, sete desfibriladores externos DEA, um eletrocardiógrafo portátil e sete otoscópios portáteis, sendo estes adquiridos por meio de convênio com o Ministério da Saúde (MS), no valor de mais R$ 111 mil.

“A gestão segue um plano estratégico, onde o investimento na estrutura do hospital é fundamental para que a equipe realize um bom trabalho. A Fundhacre continua trabalhando para ofertar uma saúde de qualidade à nossa população, cada dia mais humanizada, com acolhimento”, afirma Duciana Araújo, chefe do Planejamento da Fundhacre.

A direção do hospital também estregou equipamentos de proteção individual (EPIs) para os enfermeiros da unidade hospitalar. O objetivo é garantir a segurança e a saúde do trabalhador, que muito tem contribuído na unidade, além de evitar danos maiores em caso de acidente de trabalho.