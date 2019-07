A frente fria que chego ao Acre na noite da última sexta-feira (5), nem de longe impediu o público de prestigiar a abertura oficial do Carnavale 2019, em Brasileia, o maior evento de folia fora da capital do Acre.

A praça Ugo Poli, palco tradicional do carnaval fora de época da fronteira do Brasil com a Bolivia, recebeu milhares de pessoas que não se importaram com a temperatura abaixo dos 20 graus.

Sandra Melo e Banda abriram o evento com um show que sacudiu os foliões. No camarote, a prefeita Fernanda Hassem, anfitriã da festa recepcionou seus convidados e falou do desafio de mais uma vez organizar o Carnavale.

“É um desafio muito grande, mas, gratificante. Com apoio do governo do estado, Sebrae e outros parceiros, abrirmos as portas da nossa cidade par receber esse povo maravilhoso. Quero agradecer o empenho de cada um da nossa equipe e reforçar o convite para quem ainda não conhece nossa festa, vir aproveitar hoje e amanha”, disse Fernanda.

Hoje (6), sobe ao palco do Carnavale, Álamo Kario e a banda baiana Chiclete com Banana, que promete uma apresentação para ficar na historia.

