Carreata com Vanda Milani reúne apoiadores em mais de 3km de extensão

Vanda Milani, candidata ao Senado da República, reuniu apoiadores em carreata e motociata de mais de três quilômetros de extensão, na tarde deste sábado, 10.

Com o balançar de bandeiras e ao som de jingles que levam os nomes dos candidatos, os apoiadores da coligação “Com a Força do Povo” percorreram uma rota que saiu da parada final do conjunto Universitário III, passando pelos bairros Tucumã, Mocinha Magalhães, bairro da Paz, Conquista, Tancredo Neves, Jorge Lavocat, Defesa Civil, São Francisco e Aviário.

Segundo a equipe organizadora, os carros e motos dos apoiadores, enfileirados, ultrapassavam os três quilômetros de extensão e ficou marcada como a maior carreata e motociata da capital e da coligação.

Ao final do percurso, Vanda Milani disse que a carreata foi a maior de que já participou e que está confiante com os resultados obtidos. “Estou impressionada com a nossa carreata. Nunca presenciei uma carreata tão grande. As pessoas saíram das suas casas para nos dar apoio e para assistir a gente passar. Estou muito feliz com a nossa candidatura e o nosso trabalho. Se Deus quiser, no dia 2 de outubro, será com Vanda Milani”, declarou a candidata ao senado.

Vanda Milani encerrou a agenda do dia em reunião, na Vila do V, com a presença dos líderes Barãozinho, ex-vereador e atual presidente da colônia de pescadores e agricultores de Porto Acre, e Loirinha do V, líder e membro integrante da comunidade de Porto Acre.

“A visita à comunidade me encheu de força e alegria. Fui abraçada por Barãozinho e Loirinha, lideranças da comunidade e que empenharam seu inestimável apoio à minha candidatura. Estou honrada com o acolhimento que recebi”, finalizou a candidata.

