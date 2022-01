Carro atropela dois e dilacera perna de uma das vítimas na Capital

Um acidente gravíssimo foi registrado por câmeras de segurança na tarde desta segunda-feira, dia 17, na Avenida Antônio da Rocha Viana, na capital do Acre. Um carro de cor vermelha aparentemente perde o controle e atropela duas pessoas.

O primeiro a ser atropelado, foi um homem que estava parado segurando a bicicleta na via para ciclista o jogando para longe. Em seguida, o carro vai rumo ao caminhão que estava parado enquanto duas pessoas realizam manutenção.

O homem que estava de cócoras na parte traseira, enquanto o outro estava debaixo, foi atingido, sendo jogado contra a carroceria do caminhão, sofrendo esmagamento de sua perna esquerda, altura da coxa.

Ainda não foi divulgado se o motorista teria sofrido um mal súbito, ou outro motivo que o levou a perder o controle do carro. As imagens são fortes e mostra a equipe do SAMU chegando no local para realizar os procedimentos de resgate das vítimas e levadas ao pronto-socorro na Capital.

Também não foi divulgado os nomes das partes envolvidas no acidente.

ATUALIZAÇÃO:

A vítima que teve a perna dilacerada, foi identificada como sendo motorista de uma empresa de refrigerante, Mateus Sombra de Queiroz, de 29 anos. O ciclista foi identificado apenas como Rodrigo. o acidente aconteceu na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova em Rio Branco.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. O motorista do Ford KA, que permaneceu no local, não tinha a carteira nacional de habilitação e foi submetido ao teste do etilômetro (Bafômetro), que deu negativo.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

