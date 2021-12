Carro cai em barranco quase em frente à delegacia de Brasiléia

O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta segunda-feira, 6, a suspensão das festividades comemorativas de Natal e Ano Novo. A decisão se dá em razão do surgimento de uma nova variante da Covid-19, com casos já confirmados no Brasil, e diante da preocupação da elevação dos números da doença no estado.

O chefe de Estado foi claro em suas palavras: “meu posicionamento sempre será preservar vidas, não colocar as pessoas em risco. Em virtude das últimas informações a respeito do aumento de casos em outros países e estados, nós vamos suspender as festas de final de ano”.

O governador esclareceu ainda que irá se reunir com sua equipe para definir as estratégias e a logística quanto a decisão, após análise daquilo que poderá ou não ser permitido durante esse período festivo.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, explica que a nova variante é uma preocupação em todo o mundo: “Então, isso levou a equipe técnica e o governador também, preocupado com o que pode vir a acontecer, a analisar os cenários e prezar pelo bem da população”.

A variante Ômicron é classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo uma variante de preocupação (VOC) por apresentar um grande número de mutações. Por isso, Paula Mariano relembra que é necessário a cautela diante das poucas informações científicas sobre a VOC.

“Assim como foi no início da pandemia, nós sabíamos muito pouco sobre a Covid-19, fomos aprendendo sobre o comportamento do vírus, criando medidas para contê-lo diante do que vivenciávamos. Agora, surge uma nova variante que é melhor não pagar para ver”, destacou a secretária.

Ainda de acordo com a gestora da pasta Saúde, as análises são diárias a nível mundial e nacional, e possibilitam que os órgãos competentes deem as respostas de acordo com o cenário que se configura.

