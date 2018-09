Um acidente envolvendo quatro veículos aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), em frente ao Tribunal de Justiça do Acre, na Via Verde, BR-364. O veículo que provocou o acidente modelo Fiesta capotou e a condutora ficou ferida.

A informação é de que os quatro veículos seguiam no mesmo sentido e a condutora do veículo Fiesta que não teve o nome divulgado pela Policia acabou perdendo o controle do carro, colidindo nos demais veículos e capotando em seguida.

Com o impacto, ela acabou sendo arremessada para fora do veículo, já que estava sem cinto, e teve que ser socorrida por uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu). Os demais envolvidos não tiveram ferimentos e permaneceram no local da ocorrência até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

