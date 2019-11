Um carro modelo VW/Polo, placas MZQ 9341, do município de Epitaciolândia, capotou e ficou bastante destruído na BR 317, a pouco quilômetros do entroncamento de acesso ao município de Xapuri e teria dois ocupantes no momento do acidente.

O que levou ao sinistro ainda não foi descoberto, mas, pode-se dizer que um verdadeiro milagre aconteceu. Imagens divulgadas em grupos de WhatsApp, mostram o veículo bastante danificado na estrada.

Segundo foi levantado, os ocupantes foram resgatados por terceiros que passavam no local momento após o acidente e levados para o hospital Wildy Viana em Brasiléia. Cassiano Lima G. Albuquerque (37), estaria na companhia de Domingos Ramos de Albuquerque (68), deram entrada por volta das 13h20 desta terça-feira, dia 19.

Após serem atendidos pela equipe de plantão com ferimentos leves, ficaram em observação e foram liberados momentos depois. Não foi possível a localização dos ocupantes para que pudessem falar sobre o acidente.

