As informações ainda são desencontradas até o momento. A equipe do Samu que realizou o resgate do jovem Renan Kairo Lima de Abreu (25), que sofreu um acidente na BR 317, entre o trecho de Xapuri e Epitaciolândia na manhã desta segunda-feira, dia 3.

Segundo foi apurado até o momento, dão conta que o jovem teria perdido o controle do veículo modelo Chevrolet/Onix, placas QLZ 1483, próximo a uma curva, chegando a capotar, ficando com as rodas para cima.

Não foi possível saber até o momento, se o motivo poderia ser o excesso de velocidade, buracos na BR ou, problemas mecânicos que possa ter levado à perca de controle do veículo, fazendo com que saísse da estrada até capotar.

O jovem foi resgatado para a cidade de Xapuri, devido a proximidade com a cidade mais próxima, após terceiros terem acionado do Samu. Também não foi possível saber se o motorista estaria sozinho e que destino final estava indo, se seria Epitaciolândia, Brasiléia ou Assis Brasil.

Segundo foi levantado, o Corpo de Bombeiros não está realizando esses tipos de socorros devido o único veículo, uma caminhonete, está em manutenção na Capital a quase um mês.

Foi relatado que o jovem, após receber os socorros em Xapuri, foi transferido para a Capital e seu estado de saúde foi considerado ‘estável’. Não foi possível o contato com o Comando da Polícia Militar da cidade de Xapuri – (68) 3542-2353, para tentar obter mais informações.

Em contato com a PRF, foi informado que o acidente não teria sido registrado no órgão.

Mais informações a qualquer momento.

