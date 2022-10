Carro com mulheres e criança dentro pega fogo em Rio Branco; incêndio causou explosão

O carro de uma mulher ainda não identificada pegou fogo na noite desta quarta-feira (5), na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a mulher trafegava sentindo centro-bairro em um veículo modelo Palio, quando populares avisaram a condutora que o carro dela estava pegando fogo. Ao perceber que o veículo estava em chamas, a mulher tentou apertar o freio, que não funcionou mais. Para parar o carro, a motorista jogou o automóvel contra um poste de energia elétrica.

Populares ajudaram a mulher a sair de dento do carro e tirar uma criança e outra mulher já de idade que estavam no veículo. Ao saírem do carro, rapidamente o fogo tomou de conta do veículo e causou diversas explosões.

Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que foi até o local, mas o carro já estava tomado pelas chamas e a equipe não conseguiu mais salvar o veículo, que teve perda total.

Após o fogo ser apagado pelos bombeiros, o veículo foi removido com auxílio de um guincho.

