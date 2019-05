Jeep foi abandonado pelos assaltantes num atoleiro em território boliviano

O Jeep Cheroke do empresário Manuel Miranda, roubado em Rio Branco(AC) na ultima sexta-feira(24), foi recuperado. O veículo foi encontrado num atoleiro sete quilômetros após o município de Plácido de Castro, já em território boliviano.

De acordo com o proprietário, os assaltantes abandonaram o veículo ao não conseguirem transpor o atoleiro e danificarem o motor. O veículo foi tomado de seu proprietário na Rua Rondônia, no bairro do Busque. “Ele me obrigaram parar, com armas apontadas, me levaram dinheiro, documentos e assumiram o volante e me deixaram na rua, a pé”, relatou o empresário à polícia.

Miranda disse que só conseguiu recuperar o veículo, avaliado em mais de R$ 120 mil, graças à pronta intervenção das autoridades da área de segurança. ” As autoridades bolivianas também ajudaram muito”, disse.