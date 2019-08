O carro Chevrolet Onix de cor prata do motorista de aplicativo Uber, Alberto Silva, que foi encontrado morto na manhã de sábado (3) com as mãos amarradas e sem vestimentas com um tiro na cabeça, no quilômetro 12, do Ramal do Mutum, foi encontrado abandonado numa rua durante as investigações da Polícia Civil no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

O veículo foi encaminhado a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) no bairro Cadeia Velha para ser examinado pelos Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia, o caso já segue bem avançado nas investigações e em breve o suspeito de ter matado o trabalhador deve ser preso. Segundo a família, Alberto Silva era cristão e não tinha envolvimento com organização criminosa.

Durante o final de semana foi divulgado nas redes a fotografia de um suposto acusado de ter assassinado Alberto. A Polícia Civil informou ao ac24horas que a foto publicada possivelmente não seja o autor do latrocínio e que as especulações atrapalham nas investigações.

