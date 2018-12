Os buracos que existem na BR 317 que liga várias cidades do Acre até Assis Brasil, extremo Norte do Brasil, por pouco não se transformou em mais um palco de tragédia nesta quarta-feira, dia 5, quando um veículo do IBGE capotou deixando o motorista e uma pesquisadora com pequenas escoriações pelo corpo.

Apesar de escaparem com vida, o veículo modelo Suzuki, placas KLZ 9310, se dirigia para a cidade de Assis Braisl, onde a funcionária iria fazer Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o motorista Aildo Nascimento de Oliveira, se deslocavam pela Estrada do Pacífico, já no km 8, quando tentou desviar de um buraco e ao retornar para o centro da pista, os pneus foram para cima dos sinalizadores, fazendo com que perdesse o controle do carro. “Foi rápido demais, quando percebi o carro estava virando”, comentou.

Apesar do capotamento, a pesquisadora Wemeli Alana torres de Freitas e motorista, sofreram pequenos cortes e conseguiram sair tranquilamente do veículo. Socorristas do Samu foram até o local e realizaram os procedimentos de atendimento, para depois conduzir os dois ao hospital para o procedimento de praxe.

Reclamações

Alguns moradores das proximidades, reclamaram da atual condição em que se encontra a BR 317, principalmente rumo ao município de Assis Brasil. Um que passava no local, reclamou que teve de jogar barro por conta própria em um trecho para poder sair com seu veículo.

“Estamos abandonados. Não sei pra quem reclamar e esperamos que os próximos governantes olhem com mais carinho a partir do próximo ano, pois, esses que est˜!ao indo embora, nada fizeram”, desabafou.

Veja vídeo com Almir Andrade.



1 de 10

Comentários