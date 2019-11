As guerras entre facção não dão trégua e mais uma pessoa foi morta em Rio Branco. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado dentro de um veículo na noite desta terça-feira (19) em frente a Chácara Modelo, na Estrada do Amapá, no bairro Amapá, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, populares que passavam pelo local ao verem o veículo gol de cor branca pegando fogo, acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma viatura se deslocou até a região e quando terminavam de apagar as chamas, encontraram o corpo no banco de trás do carro.

Inicialmente a equipe do Corpo de Bombeiros pensou que o incêndio teria sido provocado por uma pane elétrica, foi quando perceberam que havia ocorrido um crime.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

Na região, nenhum morador soube informar a polícia o que aconteceu, pois no local impera a lei do silêncio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.

A polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.

