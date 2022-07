Carro e moto se envolvem em acidente em Brasiléia e deixa motociclista com ferimentos leves

Entidade fará transmissões ao vivo pelo Youtube

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC estará durante todas as noites da Expoacre 2022 com transmissões ao vivo no canal do Youtube e na página do Facebook da entidade. A apresentação ficará por conta de Mariana Tavares e, ao longo de todo o evento, o Sistema Fecomércio-AC terá apresentações culturais, espaços para as crianças, capacitações e, ainda, testes rápidos e vacinação contra Covid-19, influenza e sarampo.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, a Expoacre é o maior e o mais importante evento do Estado do Acre, de modo que a aproximação da sociedade ao longo dos dias de evento com os setores produtivos e instituições que o compõem permitem a disseminação da informação e de conhecimento, além de fortalecer as imagens institucionais.

“No que diz respeito ao Sistema Fecomércio-AC, a aproximação com os empresários e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo tem, como principal objetivo, atender às necessidades, tanto de saúde, lazer, cultura, esporte e entretenimento e a qualificação do trabalhador desse segmento, permitindo-lhe o crescimento profissional e oferecendo-lhe uma melhor qualidade de vida”, afirmou Domingos.

O Senac no Acre também estará no espaço, garantindo capacitações e oficinas, além de palestras ligadas aos primeiros socorros e às melhores formas de inovações profissionais que podem ser utilizadas nos negócios.

Leandro Domingos relembrou que o comércio é o setor da economia que mais gera emprego e renda em todo o Estado. “E, ao mesmo tempo, demonstra a grandiosidade das ações desenvolvidas pelo Sistema em prol, tanto dos empresários quanto dos trabalhadores do comércio. Esperamos que todos participem da Expoacre e passem no nosso estande para ver o que preparamos com muito carinho”, finalizou.

