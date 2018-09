O comando da Polícia Nacional Boliviana, na pessoa do Coronel Cortez, convidou a imprensa, juntamente com o comandante do 10º Batalhão do Alto Acre, Major Fredson, para realizar a restituição de um veículo que foi roubado em Rio Branco na semana passada.

Segundo foi informado, cerca de cinco homens armados com pistolas, teriam abordado um pastor que estava acompanhado de sua esposa e dois filhos. Após serem abordados, e ficaram sob mira das armas, a família foi deixada em uma estrada enquanto levavam o veículo.

Mesmo após registrarem queixa, os bandidos conseguiram passa o veículo para o lado boliviano e teriam clonado a placa, dificultando o trabalho da polícia brasileira. O caso foi registrado no lado boliviano e iniciaram a busca.

Para a surpresa das vítimas, o veículo foi localizado com um boliviano que havia comprado e circulava pela cidade de Cobija. O carro modelo Chevrolet, foi entregue ao comandante da PM no Alto Acre, Major Fredson, que realizou a restituição ao proprietário logo em seguida.

