Carro roubado na capital é recuperado em solo boliviano após uma semana

Um carro modelo VW/Saveiro, roubado em uma ação onde bandidos armados renderam os proprietários no Bairro Aviário na noite do dia 19, foi encontrado e recuperado em solo boliviano após ser parado no interior do estado de Pando em uma blitz, neste final de semana.

A proprietária Carolina de Paula que esteve na cidade de Cobija, na manhã desta segunda-feira, dia 28, para recuperar seu veículo, contou que foi uma ação rápida, quando parou o carro com um filho de colo e seu esposo saiu para pegar um documento, foi surpreendida pelos bandidos que lhe apontaram a arma e levaram o carro.

Conta ainda que terceiros tentaram deter os bandidos e efetuaram disparos acertando um no para-brisa traseiro, sem ferir o meliante que conseguiu fugir tomando rumo ignorado pela cidade de Rio Branco.

Mesmo sendo comunicado às autoridades acreanas do roubo, os meliantes rapidamente trocaram a placa do veículo e conseguiram passar para o lado boliviano. O comandante da Polícia Departamental de Pando, Coronel A.P. Ramos, contou em coletiva que o veículo foi parado já na divisa entre os municípios de Porvenir e Porto Rico e teria tentado fugir.

Houve uma breve perseguição contra o veículo e o motorista que conseguiu fugir depois correr para dentro da mata após abandonar o carro. Em contato com o comando do 10º Batalhão do Alto Acre, se ficou sabendo que a placa do veículo seria clonada.

Segundo foi informado, o 10º comando já havia comunicado ao lado boliviano do roubo do veículo e com o apoio, foi possível a localização e restituição a proprietária que elogiou o trabalho conjunto entre as foças policiais entre os dois países.

