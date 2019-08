Um milagre. Isso é o que se pode dizer de um acidente ocorrido por volta das 22h40 deste sábado, dia 17, no km 12 do município de Epitaciolândia, sentido Xapuri. O incidente movimentou duas ambulâncias e três homens deram entrada no hospital Wildy Viana apenas com pequenas escoriações pelo corpo. O mais grave, sofreu um corte na cabeça.

O levantamento sobre o acidente ainda será levantado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o dia deste domingo. As informações colhidas até o fechamento, seria que quatro amigos teriam saído da cidade de Xapuri rumo à Epitaciolândia, afim de se divertir.

Quando faltava 12 quilômetros para chegar na cidade, foram surpreendidos pela carreta boiadeiro que ia sentido contrário. O Fiesta placas MZS 8271, da cidade de Xapuri, com os quatro ocupantes, se chocou no canto esquerdo do motorista e foi rodando, batendo pela lateral.

Com a força da batida, a frente do Fiesta foi destruída ao ponto de arrancar o motor. Foi informado que um dos ocupantes foi arremessado para fora, caindo sobre o mato e o demais ficaram dentro.

Várias latinhas de cerveja foram encontradas pelo local e dentro do veículo, levando a crer que todos estariam sob efeito de álcool. O motorista, que nada sofreu, teria se evadido do local, deixando seus colegas para trás

Não foi possível identificar e conversar com os envolvidos no acidente para que pudessem dar alguma explicação sobre o incidente. Todos foram liberados na manhã deste domingo após passarem a noite no hospital Wildy Viana, onde receberam atendimentos médico.

Um guincho do Detran foi até o local para retirar o veículo da margem da BR.

