Dois homens que se deslocavam para uma comunidade do Ramal da Torre, localizada no km 26 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, se envolveram em um acidente quando retornavam para casa, localizada na zona rural depois de um dia de trabalho.

Segundo foi apurado no local do acidente, no km 20, um veículo modelo Renault/Sandero, placas MZR 5084, conduzido por Nelson Mendes, de 35 anos, se deslocava de Xapuri para Epitaciolândia, quando tentou ultrapassar uma carreta aconteu o acidente.

Nelson contou que foi muito rápido. No momento em que tentava ultrapassar não percebeu que vinha a moto sentido contrário, pois a mesma estaria com o farol apagado.

O incidente aconteceu já no final do dia, o que pode ter colaborado para o mesmo não ter visto a moto que vinha sentido contrário. O impacto aconteceu no lado esquerdo do carro, ao ponto de estourar o pneu e ficar pedaços de uma das pernas na lataria.

O piloto da moto modelo Honda, placa MZX 3048, identificado como Ozeias Pinto de Souza, teve fraturas expostas em dois lugares de sua perna esquerda e perdia sangue. O impacto chegou a quebrar parte de um dos ossos que ficaram pela BR.

Já o garupa, identificado como Marcos Adriano Souza de Paula, também teve uma fratura em sua perna esquerda também perdia sangue. Graças a um caminhoneiro que passava no local, conseguiu contato com comando da PM em Brasiléia, que acionou os socorristas do SAMU até o local.

Uma médica que se deslocava para a cidade de Xapuri, parou par ajudar, juntamente com um policial, que forneceu um torniquete para ajudar um dos feridos. Ozeias e Marcos receberam os primeiros socorros no local e foram conduzidos para o hospital em Brasiléia.

Devido a gravidade dos ferimentos, foi informado que seriam transferidos o mais rápido para a Capital, onde passariam por cirurgias de urgência. O estado de saúde, inicialmente, foi considerado estável e ambas as vítimas, estavam conscientes ao serem embarcados nas ambulâncias.

O caso será investigado pelas autoridades policiais competentes.

