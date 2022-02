CARTA CONVITE CONSELHO ESCOLAR OS PASTORINHOS

Nesta terça-feira, 8, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, cumpriu agenda oficial em Brasília. O gestor participou de audiências nos ministérios da Saúde, Defesa e Justiça.

Acompanhado pelo Senador Sérgio Petecão, Jerry foi recebido no Ministério da Defesa pela equipe técnica do Programa Calha Norte. Na ocasião o prefeito e o senador solicitaram a liberação de recursos para que o município possa executar convênios ainda dos anos de 2018, 2019 e 2020. Entre os benefícios estão a pavimentação de ruas, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos.

No Ministério da Saúde o prefeito, com o apoio de Petecão, solicitou autorização para retomar a obra de construção da Unidade de Saúde da comunidade Divisão. O gestor encontrou a obra abandonada quando assumiu a administração do município, em janeiro de 2021. Agora o Ministério da Saúde determinou que o município devolva mais de 350 mil reais aos cofres da União, mesmo a obra não tendo sido executada. Resta ao gestor atual responsabilizar o prefeito responsável pela execução do convênio e a empresa contratada, ou concluir a obra com recursos próprios.

No final do dia o prefeito Jerry e o senador Petecão foram até a sede da Funai, onde protocolaram pedido de reabertura do posto do órgão no município de Assis Brasil, fechado há 4 anos.

O senador Sérgio Petecão destacou o empenho do prefeito e a boa articulação que tem demonstrado junto aos parlamentares, governo e ministérios.

“O prefeito Jerry é uma grata surpresa na política acreana. Um jovem cheio de sonhos e muito inteligente. Ele me pediu ajuda para defender os interesses de sua população junto aos ministérios. É claro que eu atendi e fui com ele pessoalmente em cada um. É o mínimo que eu poderia fazer por um município tão sofrido como Assis Brasil. Terminei o dia feliz por saber que ainda tem político preocupado com sua gente, que não mede esforços para buscar recursos e resolver os problemas da sua cidade. Assis Brasil está de parabéns”, comentou Petecão.

