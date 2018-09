“Deus salvou as nossas vidas, ele poupou as nossas vidas!”. A declaração é do estudante de administração, Márcio Valente, de 29 anos. Ele e a esposa, Selma Diógenes, de 23 anos, eram passageiros do ônibus que caiu em um abismo, de aproximadamente 50 metros, no Peru, durante as primeiras horas desta quinta-feira (06).

O casal viajava em comemoração aos seis meses de casamento. Com exclusividade À Folha do Acre, eles falaram sobre o acidente que ceifou a vida de três pessoas e deixou cerca de 20 feridas. Márcio detalhou as horas de pânico e da agonia de esperar pelo socorro.

O ônibus saiu da Rodoviária Internacional de Porto Maldonado por volta das 20 horas de quarta-feira (05). Momentos antes de embarcar, o casal conversava com a mãe de Selma, dona Rakelli Diógenes. “Eles mandaram a foto do ônibus. Não senti nenhuma angústia, naquele momento, mais fiquei alerta até guardei o nome da empresa que os levavam”, disse ela.

Márcio viajava pela primeira ao Peru e Selma era sua segunda viagem. Antes do embarque, fizeram uma oração, pediram proteção a Deus e logo em seguida, dormiram. O casal ficou acomodado nas primeiras poltronas. Horas depois, Márcio acorda sob forte sacolejo do ônibus que havia ultrapassado a grade de proteção na estrada e escutou gritos estarrecedores dos passageiros e o pedido de socorro da esposa.

“Só lembro que procurei a minha mulher, conseguimos sair das ferragens e ajudamos algumas pessoas. Fui até o bagageiro para pegar minha roupa, estava fazendo menos um grau centígrados. Era muito frio. A cena era de filme de terror. Eu não sabia se cuidava da minha esposa, cuidava do meu ferimento, ajudava as pessoas ou procurava ajuda (…) As pessoas gritavam muito, algumas cortadas, com muito sangue escorrendo pelo corpo e fraturas expostas. Uma cena vista em filme de terror e que havia se tornado realidade para nós”, relatou.

O ônibus caiu na ribanceira que era muito alto e cheio de pedras. O socorro chegou horas depois. A localização exata do acidente foi na cidade de Marcapata, aproximadamente três horas de Cuzco. Os acreanos foram enviados para o hospital por volta das 4h30mim. Selma sofreu escoriações pelo corpo, fraturou o nariz e descolou a retina. Márcio teve uma contusão torácica.

“Fomos transferidos para o Hospital Suíço, em Cuzco. No trajeto, precisei de oxigênio, minha pressão baixou muito. Quando chegamos à Cuzco, fui submetido aos exames, estou bem. Minha esposa também continua sendo observada. A equipe de médicos é muito boa, atenciosa. Não falta nada. A empresa de ônibus e o hospital nos dão assistência”, enfatiza.

Nesta sexta-feira (07) Selma será operada. Eles tentam voltar para Porto Maldonado de avião. No Acre, a família buscou ajuda do consulado para intervir no caso e solicitar suporte para o regresso dos dois. Enquanto aguardam, Márcio reflete sobre o episódio e cuida da mulher.

O casal não prefere encontrar possíveis culpados ou saber as causas do acidente, apenas quer agradecer pelo milagre da vida. “Naquela hora, a gente se deparou com pessoas que tinham acabado de morrer. Nós vimos o sofrimento delas. Tudo isso é muito traumático para nós. No entanto, o sentimento que temos é de gratidão a Deus, as equipes de socorro, aos médicos. Foi um milagre divino. A gravidade do acidente, a situação que nos encontramos, tudo indicava que não sobreviveríamos (…) Foi palpável a mão de Deus sobre nós”, finalizou.

